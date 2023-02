Aktuell Land

Polizei sucht Zeugen nach Schuss von Unbekanntem

Mit dem Schrecken kam ein Anwohner in Durmersheim (Kreis Rastatt) davon, nachdem ein Schuss einen Rollladen und eine Fensterscheibe durchschlagen hatte. Nach dem lauten Knall verständigte der unverletzte Mann die Beamten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere Streifen fahndeten in der Nacht zum Montag ohne Erfolg nach dem Verursacher des Schusses. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nach dem Vorfall am späten Sonntagabend suchte das Kriminalkommissariat Rastatt nach Zeugen.