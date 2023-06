Polizei sucht Motiv nach Bluttat

Einsatzkräfte schieben eine verhüllte Leiche in einen Leichenwagen in Mannheim.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge erstach der 33-Jährige die 36 Jahre alte Frau in der Nacht zum Montag, während die beiden gemeinsamen Söhne mutmaßlich schliefen. Danach tötete er sich den Angaben zufolge selbst. Das Küchenmesser war am Tatort in der Wohnung der Frau sichergestellt worden. Den zwei und drei Jahre alten Kindern sei nichts geschehen. Den Angaben zufolge hatten sie nichts mitbekommen. Die 14 Jahre alte Tochter der Mutter war in der Nacht nicht in der Wohnung gewesen.

Pressemitteilung Polizei vom 5. Juni