Aktuell Land

Polizei stundenlang mit Einfangen von Rindern beschäftigt

Mehrere ausgebüxte Rinder haben im Alb-Donau-Kreis stundenlang die Polizei beschäftigt. Die Rinder waren am frühen Donnerstagmorgen in Oberstadion gemeldet worden. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag erklärte.