Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer: Sohn auf Rücksitz

Ein betrunkener Autofahrer ist im Rhein-Neckar-Kreis in eine Polizeikontrolle geraten - mit seinem zehnjährigen Sohn auf dem Rücksitz. Wie das Polizeipräsidium Mannheim am Montag mitteilte, war der 41-Jährige am Sonntagabend an einer stationär eingerichteten Kontrollstelle in Meckesheim angehalten worden. Dort fiel er den Beamten wegen Alkoholgeruchs auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizisten zogen den Führerschein des Mannes ein und brachten ihn auf die Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Zum Sachverhalt wollte sich der Vater nicht weiter äußern. Der Sohn wurde von der Mutter abgeholt.