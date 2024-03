Aktuell Land

Polizei sichert vergrabenes Waffen-Fass

Waffen- und Sprengstoffexperten der Polizei haben in Eberstadt (Kreis Heilbronn) ein mit Waffen und Munition gefülltes Fass sichergestellt. Das Fass sei im Boden vergraben gewesen und bei Abrissarbeiten an einem Haus durch Bauarbeiter entdeckt worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass in dem Fass neben Waffen und Munition möglicherweise auch Sprengstoff sein könnte. Deshalb seien nach dem Fund am Mittwoch sogenannte Delaborierer des Landeskriminalamts zum Einsatz gekommen.