Polizei sichert Gänsemarsch durch Innenstadt mit Blaulicht

Mit Blaulicht hat die Stuttgarter Polizei eine ganze Familie durch die Stadt an ihren Wohnort eskortiert: nämlich zwei Gänse und vier Küken. Die Tiere hatten sich den Angaben der Polizei von Dienstag zufolge wohl verlaufen und waren am Montagmorgen im Berufsverkehr in der Stuttgarter Innenstadt auf der Fahrbahn herumgetappt. Eine Frau rief darauf die Polizei. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, begleiteten zwei Polizisten die Gänse zurück an einen See in den Stuttgarter Schlossgarten - zu Fuß auf dem Gehweg und dahinter im Polizeiwagen mit Blaulicht. Den Angaben nach dauerte der Gänsemarsch eine halbe Stunde. Zuvor berichtete der SWR.