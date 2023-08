Aktuell Land

Polizei rettet Waschbären aus Gully

Die Polizei hat einen Waschbären aus einem Gully in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) gerettet. Das Tier habe dort in der Nacht zum Samstag festgesteckt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten öffneten den Gully und halfen dem Waschbären beim Herausklettern. Das Tier war den Angaben zufolge unverletzt und lief nach der Rettungsaktion davon.