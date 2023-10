Aktuell Land

Polizei rekonstruiert Gesicht von Leiche aus Fluss

Die Polizei hat ein Foto des rekonstruierten Gesichts des Mannes veröffentlicht, der aus dem Fluss Obere Argen in Wangen (Kreis Ravensburg) geborgen worden ist. Der Unbekannte wurde auch nach mehr als zwei Wochen noch nicht identifiziert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Deshalb stellten die Beamten ein Foto samt Beschreibung von Körper und Kleidung des Mannes in das Fahndungsportal des Landeskriminalamts.