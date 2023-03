Aktuell Land

Polizei rückt für Unfall aus - und findet ihn nicht

Eine Unfallmeldung hat bei der Polizei in Mudau im Neckar-Odenwald-Kreis Verwirrung ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war am Donnerstag ein Unfall auf der Landesstraße 585 gemeldet worden. Die Polizei sei ausgerückt; gefunden hätten die Beamten jedoch nichts - weder an der gemeldeten Stelle noch im Umkreis. Auch die Suche mit einem Polizeihubschrauber sei erfolglos geblieben.