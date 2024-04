Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Fund von Leiche fest

Einsatzkräfte der Polizei stehen in einem Wohngebiet in Waldbronn. Eine tote Frau ist in ihrer Wohnung gefunden worden, vermutlich wurde die 69-Jährige getötet.

Nach dem Fund einer toten 69-Jährigen in ihrer Wohnung in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann stamme aus dem Umfeld der Toten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er stehe im dringenden Verdacht, die Frau getötet zu haben. Die Festnahme sei noch am Samstag erfolgt. Der zuständige Haftrichter erließ demnach am Sonntagabend einen Haftbefehl gegen den Deutschen. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.

Die Leiche der Frau war am Samstagmorgen entdeckt worden, nachdem besorgte Zeugen die Seniorin nicht mehr kontaktieren konnten. Die Polizei suchte nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Für die Ermittlungen gründete die Kriminalpolizei eine 35-köpfige Sonderkommission.

