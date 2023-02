Aktuell Land

Polizei: Niemand mehr in Lebensgefahr nach Pflegeheim-Brand

Nach dem Brand mit drei Toten in einem Pflegeheim im baden-württembergischen Reutlingen schwebt niemand mehr in Lebensgefahr. Vor Ort habe sich die Lage noch dramatischer dargestellt, aber im Krankenhaus habe es dann vorsichtige Entwarnung gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Zwei der Verletzten hatten sich nach früheren Angaben eines leitende Notarztes vom späten Dienstagabend während der Rettung in Lebensgefahr befunden.