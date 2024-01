Aktuell Land

Polizei nach Gewalttat: Schulgebäude gesichert

Nach der Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot nahe Heidelberg ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Das teilte die Polizei am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Schulgebäude sei gesichert, so ein Sprecher. Für die Schülerinnen und Schüler bestehe aktuell keine Gefahr. Die Polizei gehe auch nicht davon aus, dass Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe. Aber: »Ich kann nicht in den Kopf der Person reinschauen, vieles ist möglich«, sagte der Sprecher.