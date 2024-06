Polizei muss viele Fragen klären

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Tod einer Frau in einer Wohnung in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) steht die Polizei noch vor einem Rätsel. Es sei bislang völlig unklar, wie die 67-Jährige die schweren Verletzungen erlitten habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Sonderkommission Park sei einberufen worden, um die offenen Fragen zu klären. »Aktuell kann weder ein Unfallgeschehen noch ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden«, sagte ein Polizeisprecher. Dringend würden Zeugen gesucht.

Die Frau war nach Angaben der Ermittler kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte am Freitagabend gestorben. Eine Bekannte der Frau hatte den Arzt alarmiert.