Polizei hindert 28 Menschen an unerlaubter Einreise

Die Bundespolizei hat 28 Insassen eines Reisebusses am Grenzübergang Bietingen (Kreis Konstanz) an einer unerlaubten Einreise aus der Schweiz nach Deutschland gehindert. Angaben der Bundespolizei von Dienstag zufolge handelte es sich um 27 syrische Staatsangehörige und einen palästinensischen Staatsangehörigen, denen die Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland fehlten. Sie mussten zurück in die Schweiz. Ermittelt wird wegen Versuchs einer unerlaubten Einreise in 28 Fällen. Bundespolizisten hatten den Reisebus am Freitag am Grenzübergang kontrolliert. Er war von Mailand nach Prag unterwegs und durfte mit seinen übrigen Fahrgästen weiterfahren.