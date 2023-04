Aktuell Land

Polizei findet kiloweise Drogen: Mann in U-Haft

Bei einem mutmaßlichen Drogendealer hat die Karlsruher Polizei unter anderem knapp 20 Kilogramm Amphetamine, 6 Kilogramm Marihuana sowie Tausende Euro Bargeld sichergestellt. Der Mann kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Der 33-Jährige habe sich bei der Festnahme am Montag so sehr gewehrt, dass ein Polizist an der Hand verletzt worden sei.