Polizei findet illegale Cannabis-Aufzuchtanlage in Wohnung

17 Cannabispflanzen, 13 Setzlinge und über ein Kilo weitere Drogen hat die Polizei in der Wohnung und dem Auto eines Mannes gefunden. Zudem entdeckten sie dort am Sonntagabend Zubehör für den Handel mit Cannabis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus der Wohnung in Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) sei Wasser ausgetreten und der 43 Jahre alte Bewohner sei nicht zu Hause gewesen. Daher öffneten die Beamten die Eingangstür und fanden den Angaben zufolge die Aufzuchtanlage und die Drogen.