Aktuell Land

Polizei fasst mutmaßliche Schläger und Drogenlieferanten

Zwei mutmaßliche Schläger hat die Polizei Reutlingen identifiziert und gleich noch deren mutmaßlichen Drogenlieferanten festgenommen. Wie das Polizeirevier Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen am Montag erklärten, stehen ein 18 und ein 20 Jahre alter Mann im Verdacht, im Dezember einen 20-Jährigen in Reutlingen überfallen zu haben. Zu den Hintergründen machte die Polizei am Montag keine Angaben.