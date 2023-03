Aktuell Land

Polizei fasst Fahrer nach Verfolgungsjagd mit Hubschrauber

Nach einer Verfolgungsjagd samt Hubschraubereinsatz im Hohenlohekreis hat die Polizei drei Männer gefasst. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Drogenhandels ermittelt, wie das Präsidium Heilbronn am Donnerstag mitteilte. Einer Streife war am Mittwoch in Öhringen der Wagen aufgefallen, in dem die Männer saßen. Der 29-jährige Fahrer ignorierte den Angaben zufolge die Aufforderung der Beamten, anzuhalten und flüchtete stattdessen.