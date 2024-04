Aktuell Land

Polizei erwischt mutmaßlichen Rebstock-Dieb

Mit mutmaßlich gestohlenen Rebstöcken hat die Polizei einen Mofafahrer in Freiburg erwischt. Als die Streifenbeamten ihn kontrollierten, lagen die 14 offensichtlich kurz zuvor ausgegrabenen und entwendeten Pflanzen im Fußbereich seines Fahrzeugs, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Warum der 23-Jährige die Pflanzen mutmaßlich entwendete und woher, war zunächst unklar. Zwar käme es öfter vor, dass Zweige mit Früchten oder Obst geklaut würden, weitere Fälle von geklauten Rebstöcken seien ihm aber nicht bekannt, so der Polizeisprecher.