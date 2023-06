Aktuell Land

Polizei erwischt betrunkene Fahrerin zweimal am selben Tag

Gleich zweimal am selben Tag ist eine betrunkene Autofahrerin von der Polizei erwischt worden - am Mittag mit etwa 2,3 und am Abend mit 2,4 Promille. Beide Male meldeten Verkehrsteilnehmer die 62-jährige Frau der Polizei, weil sie mit ihrem Wagen in »starken Schlangenlinien« unterwegs gewesen sei. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.