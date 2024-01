Aktuell Land

Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Nach dem größeren Polizeieinsatz in Friesenheim (Ortenaukreis) hat die Polizei Ermittlungen gegen einen Mann unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. In der Wohnung des 56 Jahre alten Verdächtigen seien mehrere Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde demnach am Mittwoch aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Details nannte die Polizei zunächst nicht.