Polizei ermittelt nach Tod von Senioren

Nach einem Leichenfund am Dienstag in einer Wohnung im badischen Lahr (Ortenaukreis) ermittelt die Polizei. Auch eine lebensgefährlich verletzte Frau sei in der Wohnung gefunden worden, die später ihren Verletzungen erlegen sei, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin habe die Seniorin und die Leiche eines Seniors entdeckt und die Polizei verständigt. Die genauen Hintergründe seien noch nicht bekannt. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht. Zu weiteren Details wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.