Polizei ermittelt mutmaßliche Serieneinbrecher

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Serieneinbrecher in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) ermittelt. Ihren Angaben von Dienstag zufolge sollen die beiden 33 und 36 Jahre alten Verdächtigen unter anderem in Schulen, Kindergärten und Handwerksbetriebe eingebrochen sein. Dort sollen sie es vor allem auf Bargeld abgesehen und ganze Tresore mitgenommen haben. Ihre Beute schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro, der entstandene Schaden an den Gebäuden dürfte um ein Vielfaches höher sein.