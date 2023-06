Aktuell Land

Polizei entdeckt zufällig mutmaßlichen Drogenhändler

Zufällig hat die Polizei einen mutmaßlichen Kokainhändler in Karlsruhe erwischt. Der Mann hatte 14 bonbonartig verschnürte Portionen Kokain sowie ein größeres Küchenmesser bei sich, wie die Beamten am Montag mitteilte. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.