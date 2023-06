Aktuell Land

Polizei entdeckt Wagen mit drei nicht angeschnallten Kindern

Eine Gruppe ist in ihrem Auto in der Nähe vom Stuttgarter Flughafen mit drei nicht angeschnallten Kindern entdeckt worden. Zudem stand der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.