Aktuell Land

Polizei durchsucht zwei Bauernhöfe im Landkreis Reutlingen

Die Polizei hat zusammen mit weiteren Behörden zwei landwirtschaftliche Höfe im Landkreis Reutlingen durchsucht. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, gingen die Behörden bei der Durchsuchung am Mittwoch einem Verdacht nach, wonach ein ehemaliger Viehhändler in einem Stall auf einem der Höfe unerlaubterweise Rinder gehalten haben soll. Auf dem zweiten Hof sollen illegale Schlachtungen stattgefunden haben. Dort fanden die Ermittler unter anderem vergrabene Tierkadaver. Grund für die Durchsuchung war ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Viehhändler wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.