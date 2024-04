Aktuell Land

Polizei bringt weinenden Jungen in Stuttgart nach Hause

Bei der Suche nach seinem Zuhause hat die Polizei einem sechs Jahre alten Jungen in Stuttgart geholfen. Passanten entdeckten das weinende Kind am Montag, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Es konnte den Polizisten nicht sagen, wo es wohnt. Der Junge konnte nur seinen Namen mitteilen.