Polizei überprüft Tuningszene: Viele Verstöße

Bei einer großangelegten Kontrollaktion hat die Polizei zahlreiche Verstöße von Teilnehmern eines Tuningtreffens in Pforzheim geahndet. Neun Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei richtete sowohl mobile als auch stationäre Kontrollstellen rund um die Veranstaltung am Sonntag ein und überprüfte insgesamt 29 Krafträder und 95 Autos, wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Montag berichtete.