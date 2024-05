Aktuell Land

Pole Superlak verlängert bei Friedrichshafener Volleyballern

Der deutsche Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen setzt auch in der kommenden Saison auf Topspieler Michal Superlak. Der polnische Diagonalangreifer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht in seine dritte Spielzeit am Bodensee, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Der 30-Jährige war vergangene Saison zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt worden. Beim VfB wird er künftig von seinem Landsmann Adam Swaczyna trainiert.