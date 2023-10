Aktuell Land

Pokalspiele terminiert: VfB dienstags, Freiburg mittwochs

Bundesligist VfB Stuttgart trägt sein Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal am Dienstag, 31. Oktober, aus. Die Partie gegen Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin wurde für 18.00 Uhr angesetzt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Am selben Tag um 20.45 Uhr tritt der 1. FC Heidenheim bei Borussia Mönchengladbach an.