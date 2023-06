Aktuell Land

Plettenberg-Seilbahn bleibt vorerst lauter als erlaubt

Die zum Transport von Steinen genutzte Plettenberg-Seilbahn in Dotternhausen (Zollernalbkreis) bleibt vorerst lauter als erlaubt. Der Betrieb der Lorenseilbahn ist deshalb bis Ende Oktober weiterhin eingeschränkt, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Probleme machen laut Betreiber Holcim die Metallbehälter (Loren), wenn sie an Masten über die Rollen rattern.