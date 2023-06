Playmobil-Ausstellung: Historik-Szenen, fantastische Welten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ob Amazonas-Regenwald, Schwarzwald-Welt oder mittelalterliche Klosteranlage: Der Hamburger Künstler Oliver Schaffer stellt seine aus Playmobil erschaffenen Werke noch bis zum 3. Oktober in der Eislaufhalle Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) aus. Bei der Familienausstellung können Kinder und Erwachsene die zwölf Dioramen, also Schaukästen, mit einer Fläche von insgesamt 175 Quadratmetern bestaunen oder ihrer Fantasie an Spieltischen selbst freien Lauf lassen, wie die Gemeinde Baiersbronn mitteilte.

»Playmobil ist mehr als ein Spielzeug. Playmobil ist Lebensfreude und Inspiration«, sagte Schaffer der Mitteilung zufolge. Mit mehr als 300.000 Figuren und mehr als einer Million Einzelteile besitzt er den Angaben nach die größte Playmobil-Schausammlung der Welt.

In Baiersbronn sind hiervon auch ein Prinzessinnenturm mit Labyrinth, ein Drachenland und die Feenwelt »Adventures of Ayuma« zu sehen. Außerdem gibt es eine riesige Feuerwehr-Station und eine prunkvolle Stadt um 1900. Gespickt ist das Ganze mit Details: So tragen manche der 7,5 Zentimeter großen Kunststoff-Figuren sogar Bollenhut, also die traditionellen Strohhüte aus dem Schwarzwald mit roten Bollen.

