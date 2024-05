Aktuell Land

Pkw-Fahrer stirbt nach Kollision mit Kieslaster

Beim Zusammenprall eines Pkw mit einem Lkw ist auf der B36 bei Durmersheim der junge Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Offenburg am Montagabend mitteilte, war der 22-Jährige am Vormittag in Richtung Rastatt auf einem geraden Teilstück unterwegs. Aus unbekannter Ursache habe er nach links gelenkt und sei mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen, hieß es. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des mit Kies beladenen Lkw samt Anhänger wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße 36 war rund sieben Stunden lang gesperrt.