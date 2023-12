Aktuell Land

Pizzabote mit Schreckschusswaffe bedroht

Ein Mann hat vermutlich wegen Unstimmigkeiten bei der Bestellung einen Pizzaboten mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der 41-Jährige hatte sich zuvor mit dem 42-jährigen Pizzaboten am Telefon gestritten, wie die Polizeisprecherin am Freitag sagte. Bei der Ankunft an der Wohnung des 41-Jährigen in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) kam es dann zur der Bedrohung mit der Waffe. Der Pizzabote verließ den Ort und rief die Polizei. Auch ein Zeuge habe die Waffe wahrnehmen können.