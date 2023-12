Aktuell Land

Pisa-Ergebnisse: Kretschmann fühlt sich in Kurs bestätigt

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht sich durch die Ergebnisse der neuesten Pisa-Studie in seinem bildungspolitischen Kurs bestätigt. »Unsere Programme und Schwerpunktsetzungen zeigen in die richtige Richtung«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Der Konsens in der Koalition, dass wir uns auf die frühkindliche Bildung fokussieren müssen, ist dadurch noch einmal bestätigt worden.«