Pilotprojekt: Taxi als Teil des öffentlichen Nahverkehrs

In Giengen an der Brenz und in Dischingen ergänzen bald Taxis das Fahrtangebot von Bus und Bahn im Nahverkehr. Nach Auskunft des Landratsamtes Heidenheim vom Mittwoch wird das sogenannte ÖPNV-Taxi ab 2025 in den beiden Pilotgebieten probehalber eingeführt. Es soll das vorhandene Angebot vor allem im ländlichen Raum erweitern.