Pilotanlage für Brennstoffzellenproduktion

Der Hersteller Cellcentric hat in Esslingen eine Pilotfertigung für Brennstoffzellensysteme in Betrieb genommen. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung der Großserienfertigung, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dort arbeiteten 100 Beschäftigte. Im schwäbischen Weilheim an der Teck soll für die umweltfreundliche Antriebsart in den kommenden Jahren eine eigene Fabrik entstehen.