Pilot stirbt bei Absturz von Leichtflugzeug

Ein Pilot ist im Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Leichtflugzeug abgestürzt und tödlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war das Flugzeug am Montagmorgen am nahegelegenen Flugplatz in Walldürn gestartet und aus bislang ungeklärter Ursache in der Nähe vom etwa einen Kilometer Luftlinie entfernten Höpfingen abgestürzt. Der 59 Jahre alte Pilot starb noch an der Absturzstelle.