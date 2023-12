Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Lokführer habe den Pfosten am Montag wohl nicht mehr rechtzeitig gesehen, so dass der Zug ihn überfahren habe. Die S-Bahn war danach nicht mehr fahrtüchtig. Weil sie bereits teilweise am Bahnsteig angekommen war, konnte ein Teil der Fahrgäste dort aussteigen. Jene aus dem hinteren Teil des Zugs brachten Feuerwehr und Polizei zum Bahnsteig. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Pressemitteilung