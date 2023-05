Aktuell Land

Pfleger wegen Mordes und versuchten Raubes angeklagt

Weil er eine 89-Jährige in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) tödlich verletzt und in einem Keller eingesperrt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Freiburg Anklage wegen Mordes und versuchten Raubes gegen einen 25 Jahre alten Pfleger erhoben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch hatte die 89-Jährige den Angeklagten Ende Oktober 2022 dabei gestört, wie er Schmuckstücke in der Wohnung des Ehepaares bereitgelegt haben soll, um diese zu stehlen.