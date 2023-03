Aktuell Land

Pflegeberufe-Monitoring soll bei Fachkräftesicherung helfen

Einer Expertise zufolge gibt es in Baden-Württemberg keine massenhafte Flucht von Pflegekräften aus ihrem Job. Unter anderem zu diesem Schluss kommt dem Sozialministerium zufolge das »Monitoring Pflegekräfte in Baden-Württemberg 2022«. »Das freut mich sehr - auf unsere Pflegekräfte ist nach wie vor Verlass«, teilte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag mit.