Pfingstfestspiele Baden-Baden im Zeichen der Filmmusik

Von Alfred Hitchcocks »Vertigo« über die Ouvertüre aus »Die Schöne und das Biest« bis hin zu einem gefühlvollen Stück aus »Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger«: Die Pfingstfestspiele Baden-Baden im mit 2500 Plätzen größten Opernhaus Deutschlands stehen in diesem Jahr im Zeichen von Filmmusik. »Lange Zeit belächelt, ist Filmmusik nun ein selbstständiger Zweig der musikalischen Moderne«, heißt es bei den Veranstaltern. Zu hören sein sollen unter anderem auch eine Children’s Suite für Orchester aus »Harry Potter und der Stein der Weisen« sowie Musik aus den Filmen »West Side Story« und »Evita«. Teilweise sind noch Tickets zu bekommen.

Das Baden-Badener Kino »Moviac« - eines der ältesten Kinos Deutschlands - zeigt passende Filme zum Programm. Darunter sind neben »Vertigo« laut Ankündigung Klassiker wie »Frühstück bei Tiffany's« und Stanley Kubricks »2001: Odyssee im Weltraum«.

Mit dem SWR Symphonieorchester wollen die Festspiele bis zum 26. Mai einen weiten Bogen spannen, wie Intendant Benedikt Stampa erklärte. Auch Jazz, Kammermusik, britische und russische Sinfonik stehen auf dem Programm. In großen Festspiel-Abenden, in einer dem Saxofonisten Stan Getz gewidmeten Jazz-Session, in Kammermusik- und Spontan-Konzerten sollen Künstlerinnen und Künstler wie die Opernstars Camilla Nylund, Sonya Yoncheva und Mojca Erdmann, der finnische Dirigent Tarmo Peltokoski, das Frank Dupree Trio und der Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters, Teodor Currentzis, auftreten.

