Aktuell Land

Pferdekutsche kippt um: Kutscher schwer verletzt

In Steinhausen an der Rottum ist eine Kutsche auf einem Schotterweg umgekippt. Der 57 Jahre alte Kutscher wurde dabei abgeworfen und schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Pferd sei anschließend samt umgestürzter Kutsche weitergelaufen und nach ein paar Hundert Metern mit einem landwirtschaftlichen Mähwerk kollidiert.