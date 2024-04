Aktuell Land

Pferdekutsche überschlägt sich: Vier Verletzte

Vier Menschen sind bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche nahe Creglingen (Main-Tauber-Kreis) verletzt worden. Eine 85-Jährige sei schwer und drei weitere Frauen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Fünf Frauen waren demnach am Samstag mit der Kutsche unterwegs. Plötzlich sei das Pferd aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve auf dem unbefestigten Feldweg ausgerutscht. Daraufhin habe sich die Kutsche überschlagen und alle Insassen seien herausgeschleudert worden. Die 85-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, eine 53- und eine 61-Jährige mit Rettungswagen. Auch die 33 Jahre alte Kutscherin wurde leicht verletzt, eine 17-Jährige blieb unverletzt.