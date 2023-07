Aktuell Land

Pferd nach Zusammenstoß mit Auto getötet

Ein Autofahrer ist in Meßstetten (Zollernalbkreis) mit einer Pferdeherde zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben wurde eines der Tiere in der Nacht zum Sonntag so schwer verletzt, dass ein Jagdpächter das Tier erschießen musste. Laut Polizei soll der 66-jährige Fahrer bei dem Unfall unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben. Er erlitt leichte Verletzungen.