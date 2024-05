Aktuell Land

Pfefferspray versprüht und rohe Eier geworfen: Täter gesucht

Ein Unbekannter soll in Mannheim Menschen mit Pfefferspray besprüht und mit rohen Eiern beworfen haben. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge geriet der Mann am Dienstag in einer Straßenbahn mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Darauf soll er Pfefferspray in der Bahn versprüht und damit eine Frau beeinträchtigt haben. Nachdem er und die Jugendlichen ausgestiegen waren, soll er in der Stadt noch einen anderen Mann mit Pfefferspray besprüht haben. Ein weiterer Passant gab der Polizei gegenüber an, von dem Unbekannten mit rohen Eiern beworfen worden zu sein. Der Täter flüchtete.