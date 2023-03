Aktuell Land

Pfefferspray in Klassenzimmer versprüht: 20 Schüler verletzt

Zwei Schüler haben am Freitag in einem Klassenzimmer einer Schule in Altensteig (Kreis Calw) Pfefferspray versprüht. 20 Klassenkameraden erlitten Reizungen an den Augen oder im Rachenraum, 13 von ihnen mussten vom Rettungsdienst untersucht werden, wie die Polizei mitteilte.