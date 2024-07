Pfefferspray in Disco versprüht – mehrere Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Jugendlicher soll in einer Disco in Markdorf (Bodenseekreis) Pfefferspray versprüht und so mindestens 16 Menschen verletzt haben. Vier Disco-Besucher mussten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Geschädigten klagten teils über Atemwegsbeschwerden, Schwindel und Übelkeit.

Bei Ermittlungen am Tatort sei die Polizei auf einen 17-Jährigen gekommen. Der alkoholisierte Tatverdächtige konnte zu Hause angetroffen werden. Er musste nach dem Vorfall am Mittwoch in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihm wird nun gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.