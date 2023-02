Aktuell Land

Petersen zu erstem Saisontor: »Danach habe ich mich gesehnt«

Nils Petersen vom SC Freiburg hat trotz seines ersten Saisontreffers keine Ansprüche auf einen Platz in der Startelf geäußert. »Ich kann das schon einordnen. Ich freue mich einfach, dass ich getroffen habe«, sagte Petersen, der am Dienstag beim 2:0-Erfolg im Achtelfinale des DFB-Pokals beim SV Sandhausen in der Nachspielzeit den Endstand erzielt hatte. »Michael Gregoritsch spielt eine überragende Saison, Lucas Höler ist auf einem guten Weg und ich schaue, dass ich auch wieder auf diesen Weg komme«, sagte der 34 Jahre alte Routinier über seine Teamkollegen beim Fußball-Bundesligisten.