Peter Fox, Bosse, Nina Chuba und Lea sind Headliner

Die Musiker Peter Fox (»Haus am See«), Bosse (»Der letzte Tanz«), Nina Chuba (»Wildberry Lillet«) und Lea (»Leiser«) sollen als Headliner in diesem Jahr die Menschen zum Festival »Das Fest« in Karlsruhe locken. Vom 18. bis 21. Juli sind zudem Auftritte unter anderem von Tones And I, Sportfreunde Stiller, OK Kid, Megaloh und der Badischen Staatskapelle geplant. 80.000 Tickets für die Hauptbühne seien schon verkauft, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Ein Tagesticket für »Das Fest« koste beim Anbieter Eventim 17,20 Euro inklusive Gebühren und Systemkosten.

»Für uns war es ein Ziel, dass wir bei den Headlinern in diesem Jahr zwei weibliche Topstars auf der Bühne haben, die darüber hinaus zum ersten Mal bei uns auftreten«, sagte »Das Fest«-Chef Martin Wacker laut Mitteilung. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Debatten über den Anteil weiblicher Musiker auf Festivals gegeben. Auf der Hauptbühne von »Das Fest« liege der Anteil weiblicher oder von Frauen geführter Acts bei 47 Prozent und damit über dem europäischen Durchschnitt von 39 Prozent, hieß es.

»Das Fest« nennt sich auch Süddeutschlands größtes Familienfestival. Im vergangenen Jahr kamen 267 000 Besucherinnen und Besucher in die Günther-Klotz-Anlage, 30.000 mehr als im Vorjahr. Neben abendlichen Musik-Top-Acts im kostenpflichtigen Hügel-Bereich der Hauptbühne, dem »Mount Klotz«, gibt es tagsüber zahlreiche kostenlose Musik-, Theater-, Sport- und andere Mitmach-Angebote auf weiteren Bühnen.

Der »Das Fest«-Opener steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Es solle ein Act aus der Ukraine werden - als Bekenntnis und Statement zur Unterstützung der Initiative »Music Saves UA«. 2023 war die ukrainische Rapperin Alyona Alyona in Karlsruhe aufgetreten.

